Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu

Ağrı'da Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Harun Aslan için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen Ağrılı şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Varol, "Şehidimizi düzenlenen Mevlid-i Şerif programında dualarla yad ettik. Şehidimizin ruhu şad olsun, Rabbim şehadetini kabul ve makbul eylesin" dedi.