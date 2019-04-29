Şehit Polis Memurunun Adı Kütüphanede Yaşatılacak

Ağrı'da İMKB Gazi Ortaokulu bünyesinde açılışı yapılan kütüphaneye Tunceli'de 23.07.2016 tarihinde görevli olduğu uygulama noktasına teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan İzmirli Şehit Polis Memuru Kağan Kılıç'ın adı verildi.

İMKB Gazi Ortaokulunda gerçekleşen Şehit Polis Kağan Kılıç Kütüphanesi açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın, Ağrı Cumhuriyet Savcısı Merve Sultan Kandemir, İl Jandarma Komutanlığından Yarbay Bayram Kaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Cengiz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özlem Çeçen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer , Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri ve diğer birimlerde görev yapan birçok polis memuru , okul müdürleri , öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan,“Donanımlı kütüphanelere her devirde ihtiyaç vardır. Okuyan, öğrenen, düşünen, geçmişle gelecek arasında köprü olabilen nesiller için kütüphaneler önemlidir. Bizler de bu ihtiyaca vesile olabildiysek ne mutlu bize.” diyerek kütüphanenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İMKB Gazi Ortaokulu Müdürü Abdullah Atilla ise,“Biz zengin bir kültüre sahibiz. Tarih kütüphanelerden ve kütüphaneleri zengin milletlerden bahseder. Bu kitaplar sayesindedir ki bütün bir kültür gelecek nesillere aktarılır. Kütüphanemizde dergi, roman, hikâye, sınavlara hazırlık için kaynak kitaplar olmak üzere toplam 3146 kitap ve bunun yanında CD, DVD, yazıcı, bilgisayar ve kodlama atölyesi bulunmaktadır. Yeni ve modern tasarım anlayışı ile kütüphanemizin öğrencilere okuma keyfi yaşatacağını düşünüyoruz.'' dedi.

Daha sonra açılış kurdelesinin kesilmesi ve kütüphane açılışında emeği geçenlere plaket takdim edilmesinin ardından açılış programı sona erdi.