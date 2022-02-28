Şehit Tufan Kansuva'nın adı okulda yaşatılacak

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva adına yapılan okulun açılışı yapıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva adına yapılan okul için açılış töreni düzenlendi. Şehit Tufan Kansuva İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen program, öğrencilerden birinin Şehit Tufan Kansuva'nın hayatını okumasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programa Ağrı Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, askeri personeller ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Bu topraklarda bin yıla aşkın süredir yaşamımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu süre içerisinde dünyanın en kıymetli toprakları olan bu topraklarda bizi barındırmamak için her türlü yol denendi. Ülkeler arasında savaşlar oldu. Milletimize dışardan ve içerden saldırılar oldu. Nihayetinde mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi ve bu mücadelede bu topraklarda barınacağımızı dosta ve düşmana haykırdık. Fakat bu işin gizli kahramanları var. Adına okulun açılışını gerçekleştirdiğimiz şehit kardeşimiz gibi, en kıymetli varlığı olan canını gözünü kırpmadan vatanı için verebilen şehitlerimiz var" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise ülke topraklarının emlakçıdan değil büyük mücadeleler ile alındığını söyleyerek, “Türkiye sınırları içerisinde yaşamak isteyen insanlarımızın huzurunu bozmak isteyenlere karşı gözünü kırpmadan canını veren bir şehidimiz adına yapılan okulun açılışa geldik. Şehidimiz Tufan Kansuva kardeşimiz gerçekten bu topraklarda yaşayan insanların kardeşçe yaşayabilmesi için mücadele vermiştir. Bizim de onlara karşı büyük görevlerimiz var. Ülke topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu dedelerimizden öğrendik. Dolayısıyla bu topraklar emlakçıdan alınmadı. Bu topraklar kanla alındı. Kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bu kutsal topraklara göz dikmiş hainler yıllardır bizim içimize nifak sokarak bu ülkenin çocuklarını terör örgütlerine feda ettiler” şeklinde konuştu.

Yaptığı konuşmasında dostu olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ile anılarını anlatan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ise duygusal anlar yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise Şehit Tufan Kansuva adına açılan ve 8 derslikten oluşan okulun öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Program Protokol üyelerinin okulu incelemeleri ve öğrencilere hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.