Sel felaketinde boğulan çocuk toprağa verildi

Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu gün yakınları tarafından teslim alınan Ali Osman Eytemiş'in cenazesi, defnedilmek üzere Merkez Fatih Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Eytemiş'in cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.