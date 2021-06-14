SERKA desteğiyle Diyadin'in turizm potansiyeli öne çıkıyor

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Diyadin Belediyesi'nin sunduğu "Diyadin Turizm Potansiyelinin Tanıtımı ile Öne Çıkarılması" projesi yapılan değerlendirmeler sonucu desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan turizm zenginlikleri öne çıkarılacak. Diyadin'de bulunan ve tarihin ilk yerleşim yerlerinden olduğu bilinen Meya Mağaraları, Murat Kanyonları, Tendürek Dağı ve onun eteklerinden doğup, Fırat Nehri ile buluşan Murat Nehri gerçekleştirilecek proje ile dünyaya tanıtılacak. Projenin ilçedeki turizm faaliyetlerinin canlanmasının, turizm değerlerinin keşfedilmesinin ve bölgede turizm destinasyonunun oluşmasına katkı sunması hedefleniyor.