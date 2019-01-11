İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SERKA Eleşkirt'te Mali Destek Programları Toplantısı yaptı

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 2018 yılı mali destek programları bilgilendirme toplantısı yaptı.

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2018 yılı mali destek programları bilgilendirme toplantısı yaptı.


Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nında katıldığı Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Fakültesi Zeliha Oruç konferans salonunda gerçekleşen toplantıda SERKA uzamanı Durmuş Okan Bozkırlı tarafından kamu kurumları ve özel sektörde yapılabilecek yatırım çeşitleri ve alınabilecek destekler ve yapılacak projelere SERKA tarafından verilecek destek oranları anlatıldı.


Bozkırlı, bir kurumun en çok 4 proje hazırlayabileceği ve bunlardan maksimum 2 tanesinin kabul edileceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.