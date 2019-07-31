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SERKA yönetim kurulu Ağrı'da toplandı

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) 66.

Yönetim Kurulu toplantısı Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığında Ağrı'da gerçekleşti.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ajansın faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde mali destek almaya hak kazanan projeler onaylandı. Toplantının devamında gündem maddeleri görüşüldü.


Ağrı'da gerçekleşen toplantı ile Ajans Yönetim Kurulu dönem başkanlığı, mevzuat gereği bir yıllığına Ağrı'dan Ardahan'a geçti.


Gerçekleştirilen toplantıya Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars belediye başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.

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