Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Murat Nehri'nde aldı

Ağrı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu.

Ağrı'da bir süredir etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Murat Nehri'ne girerek aynı zamanda balık tutmanın keyfini çıkardı. Nehre attıkları ağlardan kilolarca balık çıkaran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Balık tutmanın kendisi için bir hobi olduğunu söyleyen Yılmaz Acar, “Boş zamanlarımı balıklarla değerlendiriyorum. Gelip balık tutuyorum. Bu benim için bir hobi zaten. Götürüp evde yiyoruz. Yaklaşık 6 kilo balık tuttuk. Bazen götürüp komşulara dağıtıyoruz. Sıkılınca gelip balık tutuyorum” ifadelerine yer verdi.