İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Murat Nehri'nde aldı

Ağrı’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu.

Ağrı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu.


Ağrı'da bir süredir etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Murat Nehri'ne girerek aynı zamanda balık tutmanın keyfini çıkardı. Nehre attıkları ağlardan kilolarca balık çıkaran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.


Balık tutmanın kendisi için bir hobi olduğunu söyleyen Yılmaz Acar, “Boş zamanlarımı balıklarla değerlendiriyorum. Gelip balık tutuyorum. Bu benim için bir hobi zaten. Götürüp evde yiyoruz. Yaklaşık 6 kilo balık tuttuk. Bazen götürüp komşulara dağıtıyoruz. Sıkılınca gelip balık tutuyorum” ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.