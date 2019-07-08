Şifa Arayanlar ‘Civanperçemine' ilgi gösteriyor

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kırsal kesimde yetişen ve şifalı olarak bilinen bitkilere oldukça ilgi gösteren vatandaşlar, yaz aylarının gelmesi ile birlikte birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ‘Civanperçemin' ilgi gösteriyor

Ağrı'da Bahar ve Yaz aylarında kırsal kesimde yetişen ışkın, kekik, çiriş, dağ elması, kuşburnu gibi bitkileri toplayıp, şehir merkezinde tezgâhta satan Mehmet Arpacıoğlu, son zamanlarda yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle çeşitli hastalıklarına şifa arayan vatandaşların Civanperçemine oldukça ilgi gösterdiklerini söyledi.

‘Uzun yıllardır kırda topladığım bitkileri satıyorum'

Kent merkezinde yıllardır kırsal kesimde topladığı şifalı bitkileri satan Mehmet Arpacıoğlu, Civanperçemi bitkisinin de kırsal alanda yetiştiğini dile getirerek, “Bu bitki kırsal ve dağlık alanlarda yetişiyor. Kışın bu bitkiyi çok az satıyoruz. Genelde kışın tüketilen bitkiler bellidir. Civanperçemi acı olan bir bitkidir. Şeker hastalığı, mide hastalıkları ve kadın hastalıklarına iyi geliyor. Özellikle küçük çocukların karın ağrılarında annelerin ilk başvurduğu bitkisel ilaç, doğal civanperçemi otu çayıdır. İyileştirme özelliği etkin olan bitkilerin arasında gösterilen civanperçemi otunun ayrıca mide, sindirim sistemi, kansızlık ile başta migren olmak üzere çeşitli ağrılara çok faydalı olduğu bilinmektedir” dedi.

‘Bunu sıcak suya koyuyorsunuz ve demliyorsunuz'

Başta kendi eşi olmak üzere çevresinde birçok kişinin Civanperçemi sayensin birçok hastalığına şifa bulduğunu anlatan Arpacıoğlu,“ Eşimin de rahatsızlığı vardı. Var olan hastalığına Civanperçeminin iyi geldiğini söylediler. Bende zaten bu işi yapıyordum. Bir gün onun için topladım. Kullandık iyi geldi. Bunun dışında çevredeki birkaç kişinin de bu sayede iyileştiğini gördük. Sonra araştırdık. Bilimsel olarak da birçok faydası varmış. İnternetten ve tüm aktarlara gidip baktığınızda görürsünüz. Bende bunun üzerine kaç yıl oldu gidip getiriyor ve satıyorum. Bu bitkiyi sıcak suya koyuyorsunuz ve demliyorsunuz. Çay gibi içiyorlar. Tadı biraz acıdır. Sadece bir tek hastalığa iyi gelmiyor. Saç ile ilgili rahatsızlıklara da iyi geliyor. Saç derisinde kaşınma olsun, kepeklenme ile ilgili sıkıntılarda veriyoruz. Onun haricinde uyku bozukluğuna da iyi geliyor. Akşamları iki bardak içildiği takdirde hem uyku ile ilgili sıkıntıyı giderir hem de kişiyi rahatlatır. Artı ayaklardaki ağrılar ve varislere de çok iyi geliyor. Müşteri gelip bize sorduğunda rahatsızlığı ile ilgili biz bununla beraber eklenecek bir şey varsa ekleyip o şekilde kullanmasını öneriyoruz.” İfadelerini kullandı.

‘Civan Perçemi'

Çeşitli renklerde çiçeklerini yaz ve sonbahar aylarında açan civanperçemi, uygun iklim ve toprak koşullarına sahip olduğunda hızla yayılan bir ottur. Yüksek alanlarda, tarlalarda, yol kenarlarında sıkça rastlanan Civan Perçemi, yaklaşık olarak 80 türe sahip. Tüm Anadolu coğrafyasında bulunan bu bitki, çiçeklendiği dönemde, suyu çıkarılarak banyo suyuna katılabildiği gibi, içilmek suretiyle de kullanılır. Kurutulduktan sonra çayı yapılarak, merhem veya lapa yapılarak farklı sağlık sorunlarına karşı etkili bir çözüm aracı olarak kullanılır. Anadolu' da yüzlerce yıldır şifalı etkileri bilinen ve kullanılan civanperçeminin, akbaşlı, sarı veya beyaz civan perçemi, binbiryaprak otu, barsam otu gibi bölgesel isimleri de var.

Civan Perçemi çeşitli renklere sahip 80, 100 cm boya ulaşabilen, çiçekleri hoş kokulu bir ot. Faydaları Anadolu' da çok eski zamanlardan beri bilindiği için, kendiliğinden yetiştiği bölgelerde zararlı otlardan kabul edilmediği için yetişmelerine izin verilir. Özel olarak yetiştiriciliği yapılmadığı halde, kendiliğinden çok geniş alanlarda yetişir. Fitoterapi açısından son derece önemli olan bitki, giderek daha fazla ilgi görüyor ve değer kazanıyor.

En yoğun kullanım şekli, çiçekli olduğu dönemlerde 30 cm kadar altından kesilerek kurutulması sonucu elde edilen kurusundan demlenen çay formundadır. Çay olarak kullanımı yüzyıllardır en yoğun kullanım şekli olmakla beraber, son yıllarda sürekli artan bir ilgi görüyor.