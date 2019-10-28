Sigara kaçakçısı 2 kişi polis çıktı

Ağrı'da, yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında, kaçak sigara olduğunu tespit ederken yakalanan 2 kişinin polis olduğu öğrenildi.

Ağrı'da yol kontrolü sırasında durdurulan ve bagajında kaçak sigara olan otomobilde bulunan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alınan polis memuru olduğu, diğerinin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis olduğu anlaşıldı.