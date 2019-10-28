İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara kaçakçısı 2 kişi polis çıktı

Ağrı’da, yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında, kaçak sigara olduğunu tespit ederken yakalanan 2 kişinin polis olduğu öğrenildi.

Ağrı'da, yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında, kaçak sigara olduğunu tespit ederken yakalanan 2 kişinin polis olduğu öğrenildi.


Ağrı'da yol kontrolü sırasında durdurulan ve bagajında kaçak sigara olan otomobilde bulunan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alınan polis memuru olduğu, diğerinin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis olduğu anlaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.