İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınıflarını doğaya taşıdılar

Ağrı merkeze bağlı Cumacay Köyü İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri derslerini bir günlüğüne doğada kamp yaparak geçirdiler.


Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sporumu Yapıyorum, Dersime Giriyorum' projesi kapsamında öğretmenleri Şeyma Durmuş öncülüğünde köy içerisinde bulunan nehir kenarına kamp kuran öğrenciler, doğala iç, içe bir gün ders geçirdiler. Öğretmenleri ile birlikte çadır kuran öğrenciler, daha sonra spor yaparak ders öncesi oksijen depoladılar. Boş arazide ateş yakarak çay demleyen öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin etrafında toplanarak okunan hikayeleri dinlediler.


Öğrenmelerine teşekkür eden öğrenciler, bu sayede okulu daha çok sevdiklerini dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.