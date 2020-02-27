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Sınıra giden gazetecilerden Korona önlemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Gürbulak Sınır Kapısı ziyareti öncesi haber takibi yapan gazeteciler ve görevli güvenlik güçleri Korona Virüsü nedeniyle bir dizi önlem aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gürbulak Sınır Kapısı ziyareti öncesi haber takibi yapan gazeteciler ve görevli güvenlik güçleri Korona Virüsü nedeniyle bir dizi önlem aldı.


Sabah saatlerinde haber için Gürbulak Sınır Kapısı'na giden basın mensuplarına maske dağıtılırken, birbirleriyle tokalaşmamaları ve yabancılarla yakın temas sağlamamaları önerildi.


Haber takibi yapan gazeteciler maske dağıtımı sonrası ilk fotoğraf olarak kendilerini çekerken daha sonra sınır kapısında alınan önlemleri ve Bakan Koca'yı çekti. Bakan takibi sırasında birçok basın mensuplarının maske ile dolaşmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

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