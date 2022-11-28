İhlas Haber Ajansı

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Soğuk hava Ağrı'yı etkisi altına aldı

Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.


Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyretti. Kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler ve musluktan akan suların da buz tuttuğu kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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