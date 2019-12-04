Spor dünyası Ağrı için 2020 yılı “Neden Olmasın” dedi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin geçtiğimiz haftalarda başlattığı Turizm'de “2020 Yılı İshak Paşa Sarayı Yılı” olsun kampanyasına destek her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan “2020İshakPaşaSarayıYılıOlsun” etiketi ile yapılan paylaşımlardan sonra Türkiye'nin alanında başarılı olmuş spor adamları ve sporcuları da, Ağrılıların bu kampanyasına destek verdiler. Sosyal medyadaki desteklerin derlendiği videonun ana teması ise “Neden Olmasın” ifadesi oldu.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ünlü teknik adamlar Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı'nın yanı sıra Milli Boksör Adem Kılıççı, Milli Güreşçi Taha Akgül, Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay'da bu desteği veren sporcular arasında yer aldı.

Bir zamanlar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün formasını giyen Mustafa Özer ve Serkan Balcı'da 2020 yılının Ağrı'nın yılı olmasını dileyen spor adamları kervanında yer alan isimler olarak göze çarptı.

Video'da iki futbolcuda bu paylaşıma katkıda bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor futbolcusu İbrahim Akdağ ile Ağrı Spor kaptanı Oğuzhan Yıldırım'da 2020 yılının “ İshak Paşa Sarayı Yılı” olması için temennilerini dile getirdi.

Video kısa sürede sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.