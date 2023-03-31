Sporcu Ergül, Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor

Milli Antrenör İsmet Sarı, Adem Kılıççı'dan sonra yeni bir dünya yıldızı için 20 yaşındaki Seyit Ergül'ü 'Türkiye Boks Şampiyonası' için yetiştiriyor.

2008 ve 2012 olimpiyatlarında boks branşında Türkiye'yi temsil eden Adem Kılıççı'nın antrenörü İsmet Sarı, Türkiye Boks Şampiyonası ve U22 Türkiye Şampiyonasına yönelik antrenmanlarına devam ediyor. Sarı'nın hedefinde üç sporcusundan birini Türkiye Şampiyonu yapmak var. Mehmet Şahbal, Mir Boran Yıldırım ve Seyit Ergül ile antrenmanlarına devam eden Sarı, sporcularının performansından memnun olduğunu belirtti.

U-22 Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporculardan biri olan Seyit Ergül ise hedefinin Milli sporcu Adem Kıllıçı gibi başarı yakalamak istediğini söyleyerek, “Benim en büyük hayalim Adem abi gibi ülkemi bir boks branşında bir yere taşımak. Sporu bıraktıktan sonra bu ülkeye hizmet eden önemli biri olarak ayrılmak istiyorum. Tüm çalışmalarımı buna göre yapıyorum. Antrenörüm Ağrı'nın en deneyimli ismi. Bizlere çok ciddi emek veriyor. İnşallah hem onu hem bana güvenenleri mahcup etmeyerek Türkiye Şampiyonasında önemli bir derece elde etmek istiyorum. “ dedi.