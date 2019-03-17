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S.S Süphan Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden, Belediye Başkan Adayı Alır'a teşekkür.

S.

S Süphan Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden, Belediye Başkan Adayı Alır'a teşekkür.


S Süphan Patnos Esnaf be Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Taşdemir, 13 yıldır kapalı olan kooperatifin tekrar açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Başkan Taşdemir, “AK Parti Patnos Belediye Başkan Adayı ve 23 dönem AK Parti Milletvekilimiz Hanifi Alır'ın kooperatifimizin oluşumunda, gerek Gümrük Bakanlığı gerek diğer bakanlıklarda ve Teskomp Genel Başkanı ve Hanifi beyinde 23. dönem Milletvekili arkadaşı Abdülkadir Akgül'e ricalarından ve evraklarımızı elden teslim edip imzalattığı için kendilerine kooperatifimiz adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.


S Süphan Patnos Esnaf be Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Taşdemir, kooperatifin kapalıyken esnafların düşük faizli kredi kullanmadıklarını, kooperatifi kurduklarından sonra esnafın artık düşük faizli kredi kullandığını söyledi.


Taşdemir, kooperatifi çok zor şartlarda bir çok engellemelere rağmen açtıklarını bundan sonra Patnos esnafına her türlü yardımcı olacaklarını kaydetti.

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