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STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın, TÜGVA İl Temsilcisi Abdülkadir Toğrul ve Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkan Yardımcısı Murat Şam’ı makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın, TÜGVA İl Temsilcisi Abdülkadir Toğrul ve Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkan Yardımcısı Murat Şam'ı makamında kabul etti.


İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın, TÜGVA İl Temsilcisi Abdülkadir Toğrul ve Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkan Yardımcısı Murat Şam, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kentte yürütülen proje ve çalışmalar hakkında misafirlerine bilgiler verdi. Konuk severliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür eden başkanlar, kuruluşlarında yapılan çalışmaları anlattı.


Ziyarette, ortak projeler ve seçmeli dersler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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