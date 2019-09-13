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STK'lar vatandaşları teröre lanet yürüyüşüne davet etti

Ağrı’da Sivil Toplum Örgütleri, 14 Eylül Cumartesi günü geniş bir katılımla düzenlenecek olan “Teröre Lanet Mitingi”ne vatandaşları davet etti.

Ağrı'da Sivil Toplum Örgütleri, 14 Eylül Cumartesi günü geniş bir katılımla düzenlenecek olan “Teröre Lanet Mitingi”ne vatandaşları davet etti.


Sivil Toplum Kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:


''Diyarbakır'ın Kulp kırsalında odun toplamaya giden köylerde yaşayan vatandaşlarımızın araçlarının geçişi esnasında yaşanan terör saldırısı sırasında 7 (yedi) vatandaşımızın şehit olduğu 13 (onüç) vatandaşımızın da ağır yaralandığı terör olaylarını kınamak ve lanetlemek üzere tüm vatandaşlarımızı 14 Eylül Cumartesi günü öğlen namazını müteakip Merkez cami önündeki yürüyüşe ve akabinde basın açıklamasına davet ediyoruz.''

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