Su giderine düşen LPG'li araç paniğe neden oldu

Ağrı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç su giderine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Tezeren köyünde şehir merkezine giden bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su giderine düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri araç içinde sıkışan iki kişiyi çıkartırken, itfaiye ekipleri ise LPG'li olan ve gaz kaçıran aracın patlama riskine karşı gaz ve elektrik akımını keserek olası bir facianın önüne geçti.

Araç içinde bulunan iki kişinin kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.