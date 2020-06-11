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Tandıra düşen çocuğunu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

AĞRI (İHA) – Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen anne yanarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen anne yanarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada, yanında bulunan iki yaşındaki kızı Ayşegül tandıra düştü. Küçük kızını kurtarmak isterken tandıra düşen anne Ergül, olay yerinde hayatını kaybederken olayı fark eden köylüler tarafından tandırdan çıkarılan ve vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül ise ağır yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Hacer Ergül'ün cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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