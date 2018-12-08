Tanışır konferanslarına devam ediyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik il genelinde başlatılan ve Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır tarafından “Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması” konulu konferans ilçelerde devam ediyor.

Taşlıçay ilçesindeki konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, şube müdürleri, okul yöneticileri ve sözleşmeli aday öğretmenler katıldı. 25 yıl 8 ay sınıf öğretmenliği görevini yaptıktan sonra 2015 yılında emekli olan ve 165 adet kitabı bulunan Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, Taşlıçay ilçesindeki konferansta sınıf yönetimi ile ilgili verdiği anlamlı örneklerle salonda duygulu anlar yaşattı. Örneklerle duygulanarak ağlayan öğretmen, “Konferansta yalnızca programa katılarak bir yazar ile tanışacağım söylenmişti. Fakat tanıştığım kişi bir yazardan öte. Ferzende Hocam bilgi ve tecrübeleriyle biz öğretmenlerde bir farkındalık oluşturdu. Bugünden itibaren öğretmenlik mesleği ile ilgili edindiğim bilgilerle kendine güvenen bir öğretmen olarak yoluma devam edeceğim. İyi ki varsınız Ferzende Hocam!” dedi. Ağlayan öğretmeni teselli eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Öğretmenler baş tacımızdır. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız.“ diye konuştu.

Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya tarafından çiçek takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kendisine takdim edilen çiçeği, Taşlıçay ilçesinin en uzak köyünde çalışan öğretmene; Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır ise kendisine takdim edilen çiçeği, konferansta ağlayarak düşüncelerini dile getiren öğretmene verdi.