Tarım ekiplerinden bayram öncesi denetim

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi kasap ve şarküterilere yönelik denetimler yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri ile belediyeye bağlı ekipler tarafından kasap ve şarküterilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; işletmelerin asgari teknik ve hijyen şartlarına uygunluğu, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca işletme çalışanları bilgilendirildi.