Taşlıçay Belediyesi araç bakım tesisi açtı

Taşlıçay ilçesinde araç bakım onarım tesisi olmadığından ilçe belediyesine ait araçların 30 km uzaklıktaki Ağrı merkezde bakım onarım yapıldığını belirten Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir bu durumun oluştuğu maddi gideri en aza indirmek isteğini belirtti.

Başkan Taşdemir; "İlçemizde 25 araç filomuzun aylık ilçe halkına yaptığı hizmet kapsamında ciddi bakım onarımlar meydana gelmektedir.

Bu kapsamda araç filomuzun bakım onarımlarını kendi tesisimizde kalifiyeli personellerimizle yapmak belediyemize maddi anlamdı ciddi bir tasarruf sağlamıştır, En büyük giderlerimizden biri olan bakım onarım işini hafifletmiş olduk, İlçemize hayırlı olsun" dedi.