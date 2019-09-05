Taşlıçay Belediyesine dilek ve şikayet kutusu asıldı

Başkan Taşdemir, bu nedenle Belediyenin girişine dilek ve şikayet kutusu astırdı.

Dilek ve Şikayet kutusunun haftalık açılıp inceleneceğini belirten Taşdemir; “Seçim sürecinde verdiğimiz vaat ve sözler bizim için önemlidir. Belediyemizin sosyal anlayışını halkımıza sunmak zorundayız, Dilek ve şikayet konusunu çok önemsiyorum” dedi.