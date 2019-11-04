Taşlıçay Deresi cazibe merkezi haline gelecek

Ağrı Belediyesi geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan ve bir takım sebeplerden dolayı yapım çalışmaları durdurulan Taşlıçay Deresinde, başlattığı yeni çalışmalarla Taşlıçay Deresi'nin cazibe merkezi haline getirileceğini açıkladı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamalarda Ağrı Belediyesinin öncülüğünde başlatılan ve Devlet Su İşleri (DSİ) ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) paydaş olduğu Taşlıçay Deresi Rekreasyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yapılacak rekreasyon çalışmalarının anlatıldığı açıklama metninde rekreasyon çalışmalarının ardından Taşlıçay Deresinin alacağı görünümlerin gösterildiği görsellere de yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın, Taşlıçay Deresi Kafeler İle Canlanıyor, Ağrı Caddeleri Cazibe Merkezi Oluyor Projeleri için 24 Ekim 2019, Sosyal ve Kültürel Yaşama Destek Merkezi projesi için 25 Ekim 2019 tarihlerinde başvurusu sonucunda Taşlıçay Deresi cazibe merkezi haline gelecektir. Başkan Sayan'ın gerçekleştirdiği üst düzey görüşmeler neticesinde zemin ve istinat yapımı için Devlet Su İşleri (DSİ) desteği, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile yapılan işbirliğinde ise Taşlıçay deresi kafelerle canlanıyor ve bisiklet yolu çalışmaları gerçekleştirilecektir. Taşlıçay Deresinin Rekreasyonunda yapılacak olan yürüyüş yolu, parklar, restoran, çocuk oyun grupları, aydınlatma çalışmaları, bin 250 metrelik kanalizasyonun ana kolektöre taşınması ve çevre düzenlemesi Belediyemizin kendi imkanları ile hayata geçirilecektir. Belediyemiz tarafından yapılacak Rekreasyon çalışmalarında vatandaşların sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vereceği alanlar inşa edilecektir. Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışması kapsamında, şehrin mevcut kanalizasyon hatlarının Taşlıçay deresine boşaltılan kısımlarının bir noktaya toplanıp yeni yapılan kolektör hattına verilerek Taşlıçay deresinin temiz su yataklarında oluşan kirliliğin ve bölge halkının çevresel etmenlerden oluşacak sağlık problemlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Son olarak Taşlıçay deresinde akan suyun arındırılması için Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın girişimleri ile Çin menşeili JİNLO firması tarafından herhangi bir ücret alınmadan hibe programı kapsamında atık arıtma tesisi yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar ve proje Belediyemiz öncülüğünde paydaş olarak destek sağlayan Devlet Su İşleri (DSİ) ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yapılmakta olup proje sahibi Ağrı Belediyesi'dir. Belediye Başkanımız Savcı Sayan tarafından önem arz eden bu proje, gerekli girişimler sonucunda halkımızın hizmetine sunulacaktır.''

Taşlıçay Deresinde yapılacak rekreasyon çalışmalarının yer aldığı açıklamada Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çevre yolu üzerinde bulunan Murat Nehri için de çalışmalar hazırladığı aktarıldı. Yıllardır sağlık alanında verdiği kötü etkinin yanı sıra çevre kirliliğine de sebep olan Murat Nehri için önümüzdeki yıl çalışmalar yapılacağı belirtilerek olumsuz koşullara maruz kalan nehir ve çayların hak ettikleri görüntüye kavuşacağı vurgulandı.