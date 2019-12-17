Taşlıçay Kütüphane Projesine büyük ilgi

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'ün başlattığı Taşlıçay merkez ve köy okullarına kütüphane projesi büyük ilgi gördü. Farklı il ve ilçelerden gönderilen kitaplar bugün Taşlıçay Milli Eğitim binası önünde sergilendi.

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'ün eski görev yeri olan, Malatya iline bağlı Doğanşehir İlçesinden, Ağrı ili Taşlıçay ilçesine de çok sayıda kitap geldi. Kaymakam Ersöz Kitap kampanyasına destek veren Doğanşehir'lilere teşekkür etti.

Şimdiye kadar 12 bin 300 adet kitabın toplandığı proje kapsamında Taşlıçay ilçesine bağlı Çöğürlü köyü'ne, Alakoç Köyüne ve ilçe merkez okullarından Nurali Turan ilk ve Ortaokul'una kütüphaneler yapıldı.

Kaymakam Ersöz kitap kampanyasının devam ettiğini belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.