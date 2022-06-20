İhlas Haber Ajansı

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Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boyuncak ve Aşağı Toklu köylülerinin karıştığı kavgada onlarca kişi birbirine girdi.


Sınırları bir olan iki köyde, arazi husumeti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilçe emniyet personelleri müdahale etti.


Kavgada olayla ilgisi olmayan, aracı olduğu iddia edilen 2 kişinin de darp edildiği bildirildi.

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