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Taşlıçay'da şiir ve müzik dinletisi

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından “Kalem’den kelâma yolculuk” adlı şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından “Kalem'den kelâma yolculuk” adlı şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.


Taşlıçay Atatürk Kültür Kongre Merkezi salonunda düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, öğretmen ile öğrencilerin okuduğu şiir ve hazırladıkları müzik dinletisi, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Dinletinin sonunda konuşan Kökrek, etkinliği hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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