Taşlıçayspor tekrar başlıyor

Taşlıçayspor maddi sıkıntıları sebebiyle amatör liglere katılamamıştı.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret eden Taşlıçay Spor yöneticileri, kulüp hakkında Başkan Taşdemir'e bilgi verdiler.

İlçe futbolu durumu hakkında bilgi veren Taşlıçay Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Arslan, Taşlıçay spor'da futbolcuların başarılı olduğunu fakat maddi imkansızlıklardan dolayı ilçe futbolunun gelişemediğini belirtti.

Konu hakkında bilgi alan Başkan Taşdemir, Belediyenin maddi sorunları dile getirerek imkanlar doğrultusunda ilçe kulübüne destek olacağını belirtti. Taşdemir kulüp için servis ve diğer giderlerin desteklerini üstlendi.