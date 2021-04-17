Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu

İlçe ziyaretlerinde, İlçe milli eğitim müdürleri tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ilçe milli eğitim müdürlerinden ilçe eğitimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Okulların bölümlerini denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürlerinden okullarında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı. İlçe ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Dil Sokağı" projesi kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenler tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokaklarının açılışlarını gerçekleştirdi. Öte yandan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, Diyadin Mollalara Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulda kurulan curling oyununu oynayan Kaymakam Balcı ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi.