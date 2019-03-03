İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tendürek'de kar ve tipi ulaşımı felç etti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesini Van’ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini Van'ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi. Buzlanan yoldan araçlar yoldan çıktı.


Kar ve tipinin etkili olduğu Tendürek Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı araçlar buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.