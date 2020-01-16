Terör propagandası ve silah kaçakçılığı yapan şahıs gözaltına alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası ve silah kaçakçılığı yapan bir şahıs gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Patnos ilçesinde PKK / KCK terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalar sonucunda, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 73 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve aksesuar ele geçirildi. Olayla ilgili şahsın gözaltına alındığı belirtildi.