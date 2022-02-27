Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Ağrı'da yakıt yüklü tırın devrildiği kazada yolda güvenlik önlemi alan bir askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da askeri personele ait araç kaza yapıp şarampole devrildi. Askerlerin yol üzerinde güvenlik önlemi aldığı sırada yoldan geçen bir tır yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde tırın kontrolden çıkıp devrildiği ve bir askerin ölümden döndüğü anlar dikkat çekti.