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Toplu taşıma araçlarında korona denetimi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yurt genelinde koronavirüs salgınına karşın toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.


Kentte şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçları ve şehirlerarası otobüsleri denetimler kapsamında kontrol noktalarında durduran ekipler, bir yandan alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken bir yandan da yolcuları bilgilendirdi.


Öte yandan gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntüler Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, “İçişleri Bakanlığımızca alınan korona virüs tedbirleri kapsamında otobüslerin yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşımacılığı yapması ile alakalı yolculuk yapan vatandaşlarımıza personelimiz tarafından bilgilendirme yapılıyor” ifadeleri ile paylaşıldı.

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