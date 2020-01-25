İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı’nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden olduEdinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu


Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede kafeyi saran yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, binada büyük hasar meydana geldi.


Yangın Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.