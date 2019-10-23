Türk Eğitim Sen'den Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Fuat Yiğit, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Fuat Yiğit, Türk Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanı Erhan Kılıç ve üyeleri ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen ve il genelinde başlatılan projeleri anlatan Tekin, öğrenci, veli ve öğretmen işbirliği ile kentin eğitim çıtasını yükseltmeye çalıştıklarını belirtti. Şahindoğan ve Fuat Yiğit, misafirperverliğinden dolayı Tekin'e teşekkür etti.