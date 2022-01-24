Türk Kızılay Diyadin gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay'ı Diyadin şubesi gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Türk Kızılay Diyadin Şubesi gönüllüleri, kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgede sokak hayvanlarının yanı sıra karlı dağlarda yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Genç Kızılay gönüllüleri, yarım metreyi bulan karda yürüyerek dağlık alanlara yem bıraktı. Gönüllülerin çalışmasına eşlik eden Türk Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden , bölgede kışın zorlu geçtiğini ve sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarına da yem desteğinde bulunduklarını söyledi.