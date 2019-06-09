Türk Kızılay ile “Hilâl olsun Ağrı”

Ağrı'da afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay Ağrı şubesi, Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlarla gönülleri fethetti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklama da Ramazan ayı boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kızılay Ağrı Şubesi tarafından kentte Aşevi ve iftar çadırı açıldığını söyleyen Başkan Tatlı, “Kızılay Aşevinden her gün 3 bin 200 kişi için yemek çıktı ve evlerine kadar götürüldü. Sahurluk malzeme olarak da ayrıca reçel, zeytin, helva, çay verildi. Nadiriye Camii iftar soframız da Ramazan ayı boyunca günlük 400 kişiye toplam da ise 12000 kişiye iftar yemeği verildi” dedi.

Vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla yapılanlara değinen Tatlı, “Geçen Ramazanlarda olduğu gibi bu sene de yardımseverlerin zekâtları, fitreleri ve fidyeleri Türk Kızılay Ağrı şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Cumhuriyet caddesinde kurduğumuz bağış çadırımızda topladığımız zekat, fitre ve fidye bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Anlaşma yaptığımız 4 markette kurduğumuz stantlar ile gıda kolisi bağışları alındı. Toplam bin 200 adet gıda kolisi ailelerimize teslim edildi. 550 aileye toplam 2 bin 200 kg temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Aynı şekilde 550 ailemize bayramlık olarak bin 100 kg fıstık, 880 kg lokum ve bin 100 kg şeker dağıtımı yapıldı. Yardıma muhtaç ailelerimize ve çocuklarına toplamda 12 bin 425 parça giyim malzemesi Bayramdan önce ailelerimize ulaştırıldı. Bizler insani yardımlar dışında gönüllülerimiz ile birlikte sosyal projeler ve etkinlikler ile de sahada her zaman varız. Bunlara örnek olarak da Hamur ilçemiz de iki adet özel eğitim sınıfının düzenlenmesini sağladık. İlimiz de Kızılay çocuk festivali düzenledik. Diyadin ilçemiz de kaymakamlık ile birlikte çocuk şenliği düzenledik. Sevgi evlerinde kalan ve mülteci çocuklara iftar programı düzenledik. Tüm bu yardımlar değerli bağışçılarımız ve yardımsever halkımızın sayesinde gerçekleştirildi. Bu duyarlılıklarından dolayı yardımsever insanlarımıza ve Kızılay bağışçılarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.