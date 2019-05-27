Türk Kızılay'ı Doğubayazıt Şubesi yardımlarına hızlı başladı

Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam eden Doğubayazıt Türk Kızılay'ı Şubesi yardımlarına hızla devam ediyor.

Bir hafta önce açılışı yapılan Türk Kızılay'ı Doğubayazıt Şubesi bir haftalık çalışmaların ardında 350 adet gıda kolisini Doğubayazıt'ın 14 mahallesinde oturan fakir ve muhtaç sahibi ailelerine ulaştırdı. Şube Başkanı Kemal Şahin yaptığı açıklamada, yardımların gıda, giyim, nakdi ve oyuncak noktasında devam edeceğini, önümüzdeki hafta Doğubayazıt'ta bulunan okullardaki öğrencilere bayramlık dağıtılacağını ve öğrencilerin bayramı bayram havasında geçirmeleri için tüm gayretleri ile çalışmalarını yürüteceklerini belirtti. Şahin, “Doğubayazıt ilçesine gelecek olan tüm yardımların ulaşmasında bizler köprü olmaya devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızda yardımlarıyla bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler.” dedi.