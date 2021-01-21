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Türk Kızılayı Hamur temsilciliği açıldı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde Türk Kızılayı temsilciliği açılışı yapıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Türk Kızılayı temsilciliği açılışı yapıldı.


Türk Kızılayı Hamur temsilciliği düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Özer, Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, İlçe Emniyet Amiri Atila Karatürk ve kurum amirleri katıldı.


Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Kızılayın önemine dikkat ederek, temsilciliğin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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