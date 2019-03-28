Türk Kızılay'ından özel öğrencilere özel destek

Ağrı'nın Hamur ilçesi Osmangazi Ortaokulunda bulunan özel eğitim ve desteğe gereksinim duyan çocukların eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları, ilçe kaymakamlığı öncülüğünde Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesinin destekleriyle tadilattan geçirilerek yeniden öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Türk Kızılay'ı Ağrı temsilcisi Orhan Tatlı ve ekibinin destekleriyle yenilenen sınıflarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, açılışa renk katan Türk Kızılay'ının gönüllü müzisyenleri çocuklara unutamayacakları bir gün ve müzik şöleni yaşattı. Doyasıya eğlenen öğrencilere bir diğer sürpriz ise özel öğrenciye hazırlanan doğum günü pastası oldu. Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer çocuklarla yakından ilgilenerek, eşi Çiğdem Tuncer ile birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Türk Kızılay'ı Ağrı Şube temsilcisi Orhan Tatlı ve ekibine desteklerinden ötürü ‘Teşekkür Belgesi' veren Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, okula katkı sağlayan kent esnafına da teşekkür etti. Osmangazi Ortaokulunda hizmete sunulan sınıfların açılışına; Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Türk Kızılay'ı Ekibi, hayırseverler, öğretmen ve öğrenci aileleri katıldı.