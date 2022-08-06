Türkiye birincilikleri bulunan cam kemik hastası yüzücünün hedefi dünya şampiyonluğu

Ağrı'da yaşayan ve cam kemik hastalığı bulunan Süleyman Emin Erim'in hayatı “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi ile değişti. Hastalığı ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle stres, bunalım ve asosyallikle geçirdiği günleri proje sayesinde tanıştığı yüzme antrenörü Gökhan Şengül'ün destekleriyle aşmaya başlayan Erim, 2 yıllık çabalarının ardından katıldığı ilk müsabakada Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandırdı. Şu an 5 Türkiye birinciliği bulunan Süleyman Emin Erim, Dünya Şampiyonu olup Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak için kulaç atmaya devam ediyor.

Hayallerinden asla vazgeçmediğini söyleyen Süleyman Emin Erim, “Cam kemik hastasıyım. 15 defa ameliyat oldum. Şu anda bacaklarımda platin var. Ben hayatta ne olursa olsun vazgeçmedim. Vazgeçmeyi de asla düşünmedim. Bunu bana yüzme sporu sağladı. Yüzmeden önce bunalım halindeydim, ameliyat süreci beni çok fazla darlıyordu. Stres, asosyallik ve yalnızlık beni çok fazla üzüyordu. 2018 yılında yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile yüzme hocası ile yüzmeye başladım. Şu anda ise 5 tane Türkiye birinciliği, 7 tane Türkiye ikinciliği ve 1 tane de Türkiye 3'üncülüğüm var. Ne olursa olsun vazgeçmeyin” ifadelerine yer verdi.

Ağrı Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörü olarak görev yapan Gökhan Şengül, Süleyman Emin Erim ile başladığı yüzme eğitimiyle Erim'in hayatının değiştiğini belirterek, “Süleyman Emin Erim ile Yüzme Bilinmeyen Kalmasın projesi ile karşılaştık. Hayata küskün olduğunu gördüm. Bu zamana kadar engeller biriyle çalışmamıştım. Ben bu çocuğun dünyasına girdim. Süleyman'la başladığımız zaman hiç yüzme bilmiyordu. Ben 1 buçuk sene yüzmenin Süleyman'a faydası var mı diye gözlemledim. 2 senenin sonunda Türkiye'de yapılan yarışmalara katıldık. Süleyman ilk kez katıldığı müsabakada 4 tane Türkiye birinciliği aldı. Şu anda sürekli hazırlık yapıyoruz. Süleyman'ın çok fazla ameliyatı oldu. Kışın suya girince platinlerinin çok etkisi oluyor. Ağrıları artıyor. Bizde onun için bir program hazırladık. Süleyman'ın hayatı değişti. Şimdi milli takım seçmelerine hazırlanıyor“ dedi.