Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi açıldı

olağan genel kurulunu yaparak çalışmalarına başladı.

Ağrı Gençlik Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan 1. Olağan Genel Kurul toplantısına, TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Taner Çoşkun, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, faal futbol hakemleri ve gözlemcileri katıldı.

Müteşebbis Heyeti adına genel kurulun açılış konuşmasını Muhammed Sevim, “Öncellikle Türk hakemliğine önemli katkılar sunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin bir parçası olmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Uzun yıllardır açma girişiminde olunan ancak bir türlü açılamayan TFFHGD Ağrı şubesini Ağrı hakemliğine kazandırarak bugün 1. Olağan genel kurulumuzu yapıyoruz. Şubemizin açılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen ve Ağrı'da bir şubenin olması gerektiğini sürekli vurgulayan başta Genel Başkanımız Abdurrahman ARICI'ya ve genel merkez yönetim kurulu üyelerine ve İl hakem kurulumuza sonsuz teşekkür ediyorum. Bizler bundan sonraki süreçte elimizden gelenin fazlasını yaparak Ağrı hakemliğini her platformda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çalışmalarımızla sadece hakemliğe değil, Ağrı futboluna da katkı yapacağız. Derneğin her bölgede ve ilde hakemlere kattığı birlik, beraberlik ve heyecanı ilimizde de yakalayacağımıza olan inancım tamdır. Bu bağlam da İl hakem kurulumuzla birlik ve dayanışma içerisinde emin adımlarla yürüyeceğiz. Hakem sayısının her geçen gün arttığı ilimizde hakemliğin daha gözde hale gelmesi için sürekli çalışacağız. Bizler bu çalışmaları yaparken ilimiz protokolü ve sivil toplum kuruluşlarından yardım ve desteklerini bekliyoruz. ” dedi.

İl Hakem Kurulu olarak, TFFHGD Ağrı şubesiyle işbirliği içerisinde Ağrı hakemliğini daha üst seviyelere çıkarmak için çalışacaklarını belirten İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, “İl hakem kurulu olarak ilimizde çalışmalarına başlayan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı şubesine hayırlı olsun diyorum. Kurulumuz ve şube yönetimi işbirliği içerisinde güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. İl Hakem Kurulu olarak, şubenin açılması için bizlerde daima hakemlerimizin yanında olduk. Bundan sonrada her zaman yanlarında olacağız. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubemizin, Ülkemize ve ilimiz hakemliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi 1. Olan genel kurulunda yapılan seçimde Şube Başkanlığına Muhammed Sevim, Başkan vekilliğine Ahmet Yılmaz, Genel Sekreterliğe Mehmet Ali Alpaslan, Şube saymanlığına Recep Gündüz, ve yönetim kurulu üyeliğine Elif Yılmaz seçilirken, Genel Merkez delegeliğine ise Başkan vekili Ahmet Yılmaz seçildi.