Türkiye ve İran Heyetleri 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi

Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya; Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolos Osman Peşmen, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ertuğrul Dön, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Güllüce, Gürbulak Gümrük Bölge Müdür Kadri Karakuş ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Elban, ‘'Bugünkü toplantımızda alınacak kararlar ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her türlü terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyor, müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.