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Türkiye Yüzme Şampiyonu Ağrılı Erim'den Milli Eğitim Müdürü Turan'a ziyaret

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen ‘Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Yarışması’nda 4 daldan Türkiye şampiyonu olan Ağrılı öğrenci Süleyman Emin Erim İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ı ziyaret etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ‘Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Yarışması'nda 4 daldan Türkiye şampiyonu olan Ağrılı öğrenci Süleyman Emin Erim İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ı ziyaret etti.


27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ‘Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Yarışması'nda 4 daldan Türkiye şampiyonu olan ve Ağrı'ya 4 altın madalya kazandıran Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi öğrencisi Süleyman Emin Erim, okul müdürü Metin Karakoç, beden eğitim öğretmeni Erol Baybas, yüzme antrenörü Gökhan Şengül, müdür başyardımcısı Mustafa Tokmak ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan' ziyaret etti. Erim ile bir süre sohbet eden Turan, 4 dalda Türkiye Yüzme Şampiyonluğu kazandığından dolayı Erim'i tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Turan,”İlimizi en güzel şekilde yarışmada temsil eden öğrencimiz ilimize 4 dalda Türkiye Yüzme Şampiyonluğu getirmiştir. Bu başarıda başta öğrencimize, okul idarecilerimize ve öğretmenlerine teşekkür ederim. Her zaman öğrencimizin yanında ve destekleyicisi olacağız”dedi.

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