Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eteklerinde meyve bahçesi ile turistleri bekliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çorak arazileri meyve bahçesine dönüştüren Abdulkadir Ardin, bahçeye bungalov ve bir balayı evi yaptırarak yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyündeki 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki çevresinde 33 dönümlük çorak arazilerle kaplı alanda meyve bahçesi kuran ve yetiştirmeye başladığı yaklaşık 5 bin meyve ağacının bulunduğu bahçeyi turizme kazandıran Abdulkadir Ardin, araziyi sulama sisteminden fiziki şartlarına kadar kendi imkanlarıyla iyileştirerek elma, ayva, kayısı, armut, badem, kiraz, vişne, şeftali, kayısı ve erik gibi meyve ağaçları yetiştiriyor. Bölgede piknik alanları, çocuklar için yüzme havuzu oluşturan, bahçeye bungalov ve bir balayı evleri yaptıran Ardin, bölgeye yerli ve yabancı turistleri çekme yolunda büyük bir başarıya imza atarak kentin turizmine büyük katkı sağladı. Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen çevresinde kar ve sisin eksik olmadığı, efsanelere konu olan Ağrı Dağının eşsiz manzarası ile meyve bahçesi, çocuk havuzu, bungalov evlerle turizm sezonu açarak yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Özel işletme sahibi Abdulkadir Ardin'i oluşturduğu meyve bahçesinde ziyaret eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Ardin ile bahçeyi gezerek yeni çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Ardin ile turizme yönelik yapılan yatırımları konuşan Kösedağ, çorak araziyi meyve bahçesine çeviren ve bölgeye yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlamaya çalışan Ardin'e teşekkür etti.