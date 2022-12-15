Türkiye'nin çatısında görsel şölen

Sahip olduğu yüksekliğiyle “Türkiye'nin çatısı” olarak nitelendirilen ve kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı, görüldüğü her noktadan görsel şölen sunuyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, Türkiye, Nahçıvan ve İran'dan görülüyor. Kar yağışı ile "beyaz gelinliğini" giyen Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve etrafındaki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.