Tutak Belediyesinden "Bir iftar da sen açtır" kampanyası

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve dar gelirli ailelere yardım amacıyla Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru tarafından "Bir iftar da sen açtır" kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya yoğun ilgi gösteren hayırsever vatandaşlar kısa sürede Başkan Duru'nun başlatmış olduğu kampanya kapsamında dar gelirli ailelere ulaştırılmak amacıyla gıda, et ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini Tutak Belediyesine ulaştırmaya başladılar.

Kampanya ile ilgili olarak açıklama yapan Başkan Duru, "Ramazan ayına özel başlatmış olduğumuz 'Bir iftar da sen açtır' kampanyasına katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımız ve Belediye Başkanlığımızın ortak girişimi ile şimdiye kadar yaklaşık 3 bin aileye gıda, et ve temizlik kolileri dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Yardımda bulunan bütün hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yapmış oldukları ve yapacakları hayırları kabul etsin" dedi.