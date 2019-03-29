Tutak YBO Öğrencilerinin TÜBİTAK Projesi Bölge birincisi oldu

Van'da düzenlenen 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Tutak YBO öğrencilerinin hazırladığı Değerler Eğitimi alanındaki 'Her Gün Bir Atık, Doğaya Değer Kattık' projesi bölge birincisi oldu.

13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge sergisi finali Van ilinde yapıldı. Tutak YBO öğrencilerinin hazırlamış olduğu proje, Van bölgesi illerinden gelen binlerce proje arasında ilk 100'e girerek bölge finalinde sergilenmeye hak kazandı. 25-28 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştiren sergi de Ağrı'yı temsil eden öğrenciler jüri karşısında projelerini tanıttı. Serginin son günü yapılan ödül töreninde Tutak Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencilerinin hazırladığı Değerler Eğitimi alanındaki 'Her Gün Bir Atık, Doğaya Değer Kattık' projesi bölge birincisi oldu. Proje Türkiye finallerinde Ağrı'yı temsil edecek. Konu hakkında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Öğrencilerimizin Van'da düzenlenen yarışma da Tutak YBO öğrencilerinin hazırladığı Değerler Eğitimi alanındaki 'Her Gün Bir Atık, Doğaya Değer Kattık' projesi kendi bölge birincisi olmasından dolayı çok mutlu oldum. Öğretmen ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ederim. İlimizi Türkiye finallerinde en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum”dedi.