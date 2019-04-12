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Tutak'ın Düşman İşgalinden Kuruluşunun 101.yıl dönümü törenlerle kutlandı

Tutak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Tutak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Kutlama programına Tutak İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda Vatandaş katıldı.


Kutlama etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.


Kutlamalar yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türküler eşliğinde Protkol ve Vatandaşlar ile birlikte çekilen halaylarla devam etti. Daha sonra öğrenciler tarafından sergilenen folklor gösterisi, dans gösterileri, şiirler, oratoryo gösterilerinin ardından kutlama programı sona erdi.

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